الصحة الهندية توصي بتعزيز إجراءات الفحص خوفا من تفشي جدري القرود

كتبت وزارة الصحة الاتحادية في الهند إلى الولايات لتطلب منها تعزيز إجراءات الفحص التي تقوم بها، بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة الفيروسية في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.



وجاء في الرسالة التي وجهها وزير الصحة الفيدرالي راجيش بوشان إلى الولايات، والتي تمت مشاركتها على وسائل الإعلام، إنه يجب أن تقوم الحكومات المحلية بإجراءات الفحص والاختبار عند نقاط الدخول، وأن تستعد لعزل المصابين.



وتأتي الأوامر الحكومية بعد أن أفادت تقارير بإصابة أحد المسافرين من دولة الامارات العربية المتحدة بأعراض مرض جدري القرود.



ولم تعلن الهند حتى الآن عن تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة.