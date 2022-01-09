تحتفل فرنسا اليوم 14 يوليو بيومها الوطني، والذي يأتي كإحياء لذكرى اقتحام سجن الباستيل في 1789 وانتصار الثورة الفرنسية على الحكم الملكي.



ومن مظاهر الاحتفال، يشهد الشانزيليزيه أكبر وأقدم عرض عسكري في القارة الأوروبية بحضور رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة. وجرت العادة أن تستقبل فرنسا كل عام في يومها الوطني ضيوفا من دول أخرى، حسبما نشرت فرنسا 24.



ومن بين أبرز نتائج الثورة الفرنسية، صعود نابليون بونبارت، وتنصيب نفسه إمبراطورا بعد انتصارات عسكرية واسعة.



ولجانب ذكرى الثورة الفرنسية، يترقب عشاق السينما حول العالم عرض فيلم" نابليون" في نوفمبر المقبل، الذي من المقرر أن يتناول محطات فارقة من حياته ورحلة صعوده.



وبعد السنوات الأولى من الثورة الفرنسية، ساءت الأمور بسبب قيام النمسا وبروسيا وإنجلترا بالدخول في حرب شعواء ضد النظام الثوري الفرنسي بعدما أعلنت القيادة الفرنسية أنها ستصدر الثورة ومفاهيمها إلى القارة الأوروبية ككل، ولسوء حظ الحكومة الفرنسية فإن جيوشها لاقت الهزيمة تلو الأخرى وهو ما تغير بعدما تولى نابليون بونابرت قيادة جيوشها في إيطاليا وحقق بعض النصر وتلا ذلك بعض الانتصارات الأخرى في بلجيكا وعلى الحدود الألمانية، وعند هذا الحد بدأ الجميع يدرك أن النظام السياسي الجديد غير فعال وغير قادر على احتواء المشكلات وتقديم الخبز للمواطن الفرنسي، وفقا للدكتور محمد عبد الستار البدري في سلسلة مقالات جريدة في الشرق الأوسط اللندنية عن الثورة الفرنسية.



* زعامة في الأفق

ويكمل البدري، بأنه في ظل هذه الظروف الفرنسية الصعبة، بدأت قيادة فرنسية جديدة (نابليون بونابرت) تلوح في الأفق وتستغل كل إخفاقات حكومة المدراء الضعيفة، كانت هذه شخصية تميزت بثلاث صفات أساسية كفلت لها النجاح، فلقد كانت عبقرية عسكرية بكل ما تعنيه الكلمة ولها باع كبير بين الشعب الفرنسي، كما أنها كانت عقلية إدارية فذة وذات رؤية ثاقبة، وإن جاز لنا أن نضيف فإن الحظ كان في كثير من الأوقات حليفها.



* مقومات الزعامة

وعن انعكاسات ذلك على مسيرة نابليون، يقول البدري: "أتاحت له هذه المتغيرات فرص التقدم في العسكرية، خصوصا بعدما أثبت نفسه بجدارة خاصة أثناء حصار مدينة «تولون» الساحلية، فحمى المدينة ببطولة خارقة بفضل تحريك مدفعيته ضد هجوم عناصر الثورة المضادة بالتعاون مع الإنجليز، ولكن الذي لفت الانتباه له كان عندما تعرضت الجمعية الوطنية لمحاولة اعتداء من قبل العامة، فأمر نابليون باستخدام مدفعيته وحمى البرلمان ولكن بعد مقتل ما يقرب من 800 مواطن فرنسي، وعند هذا الحد بدأت الأعين الثورية تنظر له على اعتباره بطلا عسكريا يمكن الاعتماد عليه، فأصبح حديث كل فرنسا وسط حالتها المتردية، فالنصر العسكري رفع الروح المعنوية للشعب الفرنسي والذي أصبح تواقا لمزيد من الانتصارات من هذا الفتى العبقري".