أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر فاز بنتيجة كبيرة على الزمالك، ولم يكن أحد يتوقع تسجيل رباعية، لكن تسجيل هدف مبكر عن طريق حسين الشحات ساهم في الخروج بهذه النتيجة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين قدموا مستوى رائع، وبات غياب أي لاعب غير مؤثر.

وقال النحاس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي فاز بخمس ألقاب هذا الموسم، ولو كان هناك بطولات آخرى ستلعب قريبا سيفوز بها الفريق، بينما الزمالك قدم مستوى جيد في المباريات الماضية، رغم الخلافات حول طريقة اللعب، لكن الوضع كان مختلفا في لقاء القمة".

وأضاف: "الأمور تغيرت في الشوط الثاني، وكان هناك ندية بين الفريقين، وفي النهاية حقق الأهلي الفوز، ونبارك للفريق الأحمر وهارد لك لنادي الزمالك وجماهيره".

وزاد: "هناك تطورواضح في النادي الأهلي وتم تعديل طريقة اللعب لـ4-3-3، وكان حمدي فتحي أدائه مميزًا حتى رحيله، وكذلك أداء مروان عطية منذ انضمامه للفريق خلال شهر يناير الماضي، وتفوق محمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات بشكل ملحوظ، ويجب الإشادة بكهربا الذي أثبت بأنه لاعب كبير بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

وأكمل: "حسين الشحات أثبت أنه لاعب كبير هذا الموسم، بينما بيرسي تاو على مدار الموسم في أفضل حالاته، ولكن هناك عناصر آخرى من الثوابت مثل محمد الشناوي والذي يعتبر هو الحارس الأفضل، وبالتأكيد عدم استقبال أهداف والخروج بأكثر من كلين شيت هذا الموسم ساهم في إعطاء اللاعبين الثقة، وعشت هذا الاجواء في موسم 2004-2005".

وأتم: "هذا الموسم تم تلافي أخطاء السنوات الماضية، كان عدد الاصابات يصل لـ10 و 11 لاعب، والآن اصبحنا نفكر في اراحة القوام الأساسي واعطاء الفرص لآخرين خصوصا ان المباريات مستمرة حتى 4 أغسطس بينما الموسم المقبل في منتصف سبتمبر".