إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء بجروح وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: فيروز فرباطي حمادة، 61 سنة، كلثوم فرباطي حمادة، 55 سنة، رانيا حسين فاروق 39 سنة، رقية فرباطي حمادة، 20 سنة، علي فرجاني علي حميد، 49 سنة، ليلي إبراهيم محمد، 52 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.