إيسوزو موتورز اليابانية للشاحنات تنسحب من روسيا جراء توقف الإنتاج بسبب أزمة أوكرانيا

انسحبت شركة إيسوزو موتورز اليابانية للشاحنات من السوق الروسية، حيث لم تستطع استئناف الإنتاج عقب توقفه بسبب الحرب في أوكرانيا، حسبما صرح اليوم الجمعة مصدر مطلع.

وأضاف المصدر أن الشركة باعت حصتها في شركة صناعة السيارات الروسية سوليرس، التي تولت إدارة مصنع إيسوزو، ونحو 200 موظف، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

واضطرت إيسوزو إلى وقف الإنتاج في روسيا في شهر مارس عام 2022 بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب إمدادات مستلزمات الإنتاج.

وأدى ذلك إلى أن تسجل شركة صناعة الشاحنات خسارة بقيمة 1.7 مليار ين (12 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية التي انتهت في شهر مارس. وقالت الشركة في شهر نوفمبر الماضي أنها تبحث الخروج من السوق الروسي.

وشكل إنتاج إيسوزو من المركبات في روسيا، والذي بدأ في عام 2008، 1% فقط من إنتاجها التجاري العالمي من الشاحنات قبل الحرب.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، أنتجت الوحدة الروسية نحو 3700 مركبة في عام 2021.