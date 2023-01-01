قال الفنان فتحي عبد الوهاب، إن الفن في الأساس ترفيهي ويهدف للتسلية والمتعة، وإن غيرة الفنان موجودة وهامة لأنها تدفعه للعمل الناجح، مضيفا أن أي عمل يقوم به يركز في الشخصية دون أن يلتفت لمحبي دوره أو منتقديه.

وأضاف عبدالوهاب خلال لقائه اليوم الجمعة، بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، أنه محظوظ بالعمل مع كريم عبد العزيز وشريف عرفة وداوود عبد السيد، مشيرا إلى أنه مهما وصل حجم الشهرة؛ لابد أن يكون للفنان خصوصية وأن العائلة بالنسبة له هي السند والدعم.

وذكر أن البدايات شيقة ولكن كان هناك قلق وصورة غير واضحة، لافتا إلى أهمية الدراسة الأكاديمية في حياة الفنان والتي تساعده كثيرا على تجنب أخطاء كثيرة واردة في حياته المهنية، موضحا أنه درس تجارة وآداب مسرح.

ورأى عبد الوهاب، أن المسرح مرحلة هامة في حياة الممثل وأن السينما لا يمكن حصرها في القالب الكوميدي والتراجيدي فقط.

ولفت إلى أن الممثل يستطيع أن يصنع بصمة "ماستر سين"، لنفسه، معتبرا أن دوره في مسلسل "ريا وسكينة" كان للفنان الراحل خالد صالح ولكنه كان مريضا في تلك الفترة.

وأشار إلى أن السبكي من الشخصيات الهامة والمؤثرة في صناعة السينما وأنه وأخوه أخذا على عاتقهما تلك الصناعة في مراحلها المظلمة.

وعن السوشيال ميديا، قال إن لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية كثيرة، وأنه يفضل منصة تويتر لأنه يكتب على صفحته ما قل ودل وليس مثل منشورات الفيسبوك.

وأشار إلى أن أصوله ريفية ويعشق الزراعة، وأنه كل عام يذهب إلى سيوة وأنه اشترى منزلا هناك من حبه في تلك المنطقة.

وأعرب عن سعادته بدوره كوزير الدولة في مسلسل الحشاشين الذي سيتم عرضه رمضان المقبل 2024، وهو الذي أسس فكرة المدارس النظامية، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.