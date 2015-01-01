حكماء اقتصاد في ألمانيا يحذرون من سباق الإعانات مع الولايات المتحدة

حذر خبراء اقتصاد في ألمانيا من سباق الإعانات بين أوروبا والولايات المتحدة، وأوصوا بدلا من ذلك بأن يكيف الاتحاد الأوروبي برامج التمويل الحالية على نحو يخدم "التقنيات الخضراء".

كان ذلك محور تحليل حول تداعيات القانون الأمريكي الجديد لخفض التضخم، الذي قدمه اليوم الجمعة مجلس "حكماء الاقتصاد"، المعني بإرشاد الحكومة الألمانية في الأمور الاقتصادية. وينص القانون على برنامج دعم بمليارات الدولارات.

وجاء في التحليل أنه من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، ستكون هناك حاجة أيضا إلى إعانات إضافية في الاتحاد الأوروبي كرد على القانون الأمريكي. وأضاف التحليل: "ومع ذلك قد يترافق سباق الدعم مع خسائر كبيرة في الرفاهية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب تجنبها".

وأشار التحليل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالفعل التكنولوجيات منخفضة الانبعاثات إلى حد مماثل للولايات المتحدة الأمريكية مع قانونها الجديد.

ودعا "حكماء الاقتصاد" إلى تعديل برامج الدعم الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وجاء في التحليل: "الإعفاءات الضريبية في القانون الأمريكي الجديد تترافق مع قدرة أكبر على التخطيط للشركات مقارنة ببرامج الدعم الأوروبية. ومن المفترض أن يخفض القانون من بيروقراطية الإجراءات بصورة أكبر من الإعانات الأوروبية التي يتم منحها عبر إجراءات تقديم".

وقالت عضوة المجلس أولريكه مالميندير إنه يمكن استخدام برامج التمويل الحالية التابعة للاتحاد الأوروبي لفحص كيف يمكن للشركات المؤهلة الاستفادة من الإعانات بشكل أسهل وكيف يمكن تقليل العقبات البيروقراطية.

وجاء في التحليل أن مجلس حكماء الاقتصاد يشارك على نحو محدود المخاوف التي أعربت عنها مختلف الأطراف بشأن القانون الأمريكي الجديد، وأضاف: "من المتوقع أن يكون للدعم المقدم في هذا القانون تأثير اقتصادي ضئيل على الاتحاد الأوروبي". وفي المقابل أشار التحليل إلى أن إعانات الإنتاج والاستثمار في القانون الأمريكي يمكن أن تزيد من الحافز لدى بعض الأفرع الاقتصادية المعنية بتحقيق أهداف المناخ للاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو المجلس، آخيم تروجر، إنه من المرجح أن يكون للاختلافات الحالية في أسعار الطاقة بوجه عام تأثير أكبر بكثير على أوروبا كموقع جذب اقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة مع قانونها الجديد. وأشار التقرير إلى أنه في الأشهر الثلاثة الماضية كانت أسعار الكهرباء في ألمانيا أعلى بمتوسط ​​9 سنتات للكيلووات/ ساعة مقارنة بالولايات المتحدة. ودعا عضو المجلس مارتن فيردنج إلى التوسع السريع في إمدادات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة من أجل تقليل تكاليف الطاقة.