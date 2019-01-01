توقع المهندس شريف حراز، صاحب إحدى مزارع المانجو، تحقيق موسم تصدير المانجو معدلات إيجابية خلال العام الجاري.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، «مانجو الكيت من الأصناف المرغوبة في التصدير دائما، وأتوقع تحقيق أعلى معدلات تصدير خلال العام الجاري»، مشيرا إلى ان إنتاجية المانجو خلال العام الجاري ستكون أفضل من السنوات الماضية.

وأضاف «إنتاجية شجرة الكيت كانت تصل إلى 10 أو 12 طنا لكن خلال العامين الماضيين انخفضت الإنتاجية بسبب العوامل المناخية»، مؤكدا أن اعتدال المناح يساهم في زيادة إنتاجية أشجار المانجو بصفة عامة، كون ثمرة المانجو فاكهة شبه استوائية.

ولفت إلى أن تجربة زراعة المانجو نجحت لأول مرة في مصر خلال عهد الخديوي إسماعيل، لذلك التغيرات المناخية التي تشهدها مصر الفترة الجارية أثرت بشكل كبير على إنتاجية ثمرة المانجو، موضحا أن مزارع المانجو تستخدم وسائل متعددة لتقليل آثار ارتفاع درجات الحرارة.

