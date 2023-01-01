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5 خطوات لتسجيل اختبارات الطلاب عبر الإنترنت

عمر فارس
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:10 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:10 م
تبدأ وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، غدا السبت، إتاحة التسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

وبالنسبة لخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت فهي كالتالي:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه.

2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.
سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

3- بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.

4- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لمدة يومين متتاليين).

5- عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

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