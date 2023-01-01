شرطة مايوركا الإسبانية تلقي القبض على 5 ألمان مشتبه بهم في اعتداء جنسي

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ذكرت الشرطة الإسبانية في مايوركا، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على 5 رجال بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة ألمانية في مايوركا.

وقالت الشرطة إن الفتاة تعرضت للاعتداء الجنسي مساء أمس الأول الأربعاء، وصباح أمس الخميس داخل غرفة بفندق في منطقة بالارمان الشهيرة.

والتقت الفتاة أحد الرجال، وهو مقارب لها في العمر، أثناء حفلة، حسبما ذكرت صحيفة "أولتيما أورا" نقلا عن دوائر قضائية.

وفي البداية رافقت الفتاة الرجل طواعية إلى غرفته بالفندق، حتى شعرت بعدم ارتياح بسبب تواجد أصدقائه الأربعة في الغرفة، وكانوا سكارى. وحاولت مغادرة الغرفة، لكن الرجال منعوها.

وذكرت الصحيفة أن بعض الرجال شرعوا في اغتصابها فيما تنحى الآخرون واكتفوا بالمشاهدة.

وتمكنت الفتاة من الفرار لاحقا وأبلغ مسئول الاستقبال بالفندق الشرطة التي اعتقلت الرجال حوالي الساعة 0340 صباحا (0140 بتوقيت جرينتش).

ونقلت الصحيفة عن دوائر قضائية أن الشرطة لا تزال تبحث عن متهم سادس.