روسيا: لا معلومات عن سقوط صاروخ كوري شمالي في منطقتنا الاقتصادية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، إنه لم تتوافر حتى الأن المعلومات المؤكدة حول سقوط صاروخ كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.



جاء ذلك في معرض تعليق الدبلوماسية الروسية على بيان الأمم المتحدة، بأن صاروخ كوريا الشمالية الذي أطلق في 12 يوليو سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وقالت زاخاروفا: "في الوقت الحالي، لا توجد بيانات مؤكدة عن سقوط صاروخ في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، سقط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية، وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي.



وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونج يانج قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونج-18"، يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميلا) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.



من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.



ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو الماضي. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقا مشابها.