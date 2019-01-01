ألمانيا تستعد لمحاكاة صد هجمات إلكترونية في سبتمبر

تستعد ألمانيا لاختبار استعدادها لصد هجمات إلكترونية كبيرة على الحكومة والإدارات، في محاكاة تجري في وقت لاحق من هذا العام.

وقال المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن ثماني ولايات ألمانية، فضلا عن الجيش والشرطة الاتحادية والعديد من السلطات الأخرى ستنضم إلى التمرين المقرر إجراؤه في أواخر سبتمبر المقبل.

وقال متحدث باسم المكتب: "يركز سيناريو (لوكس 23) على تعطل الإجراءات الحكومية بسبب التعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق"، موضحا أن السيناريو الدقيق للتمرين، المسمى (لوكس 23)، لن يتم نشره على الملأ حتى لا تتعرض فعالية التمرين للخطر.

وذكر المتحدث أنه على الرغم من أن أكثر من 50 سلطة وأكثر من 1000 شخص سيشاركون في التمرين بدءا من 27 سبتمبر لمدة يومين، فمن غير المرجح أن يلحظ الجمهور أثرا له.

وكان من المفترض أن يبدأ التمرين على مستوى ألمانيا في عام 2020، ولكن تم إرجاؤه إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا، ثم تم إرجاؤه مرة أخرى ذلك العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات المكتب، فإن الولايات المشاركة في التمرين هي براندنبورج وبادن-فورتمبرج وبافاريا وهيسن وشمال الراين- ويستفاليا وسكسونيا السفلى وسكسونيا وتورينجن.

ومن بين السلطات الاتحادية المشاركة، وزارتا الداخلية والخارجية والبنك المركزي والمكتب الاتحادي لأمن المعلومات والمركز الوطني للدفاع السيبراني. ومن المقرر أيضا أن يشارك في التمرين أفرع القيادة الإقليمية وقيادة الفضاء الإلكتروني والمعلوماتي التابعة للجيش الألماني.