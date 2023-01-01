عمرو أديب منتقدا ارتداء الزمالك التيشرت الأزرق أمام الأهلي: دي مش فانلة رجالة

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على غريمة الأزلي، الزمالك، برباعية في بطولة الدوري العام.



وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، انتقد أديب ارتداء الزمالك التشيرت الأزرق وتخليه عن زيّه التاريخي (الأبيض والأحمر) قائلا: «من وقت ما الزمالك لبس الفانلة الزرقاء قدام الأهلي بقينا بنشوف الدنيا زرقاء.. دي مش فانلة رجالة.. فين الفانلة البيضاء بتاعتنا».



وأشار أديب إلى غياب أي تعليق من قِبل إدارة الزمالك وأنصارها بعد الهزيمة الكبيرة أمام الأهلي، لافتا إلى أنّ النادي الأبيض كأنه لم يَخُض المباراة في ظل غياب الخطة الفنية والروح والعزيمة عن اللاعبين.



وتمنى أن يعتذر الزمالك عن عدم خوض البطولة العربية المقررة في السعودية، مبديا تشاؤمه من قدرة لاعبي الأبيض على خوض منافسات مع لاعبين من طراز عالمي مثل كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.



وفاز الأهلي المتوج بلقب الدوري العام للمرة 43 في تاريخه، على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ 31 بالدوري العام.