البرلمان الروسي يوافق بالإجماع على قانون يحظر عملية تغيير الجنس

وافق البرلمان الروسي بالإجماع، اليوم الجمعة، على قانون يحظر عمليات تغيير الجنس.



وينص القانون على أن الأفراد في روسيا ممن لم تتحدد هوياتهم الجنسية عند الميلاد، لم يعد مسموحا لهم بالخضوع لإجراءات طبية أو أخذ هرمونات.



وقوبل القانون، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين عليه، بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان الذين يقولون إنه خطوة إلى الوراء بالنسبة للمجتمع الروسي.



ويتعرض المتحولون ومزدوجو الجنس في روسيا الآن حتى لتمييز أكثر، في دولة تعادي بالفعل مجتمع الميم من المثليين والمثليات والمتحولين ومزدوجي الجنس وغير محددى الهوية الجنسية.



وبموجب القانون، سيتم إبطال حالات الزواج من أحد الشركاء ممن قام بتغيير جنسه في الماضي. إضافة إلى ذلك، يشمل القانون حظرا على تبني الأطفال.



وأعلن نواب أنهم يريدون حماية التقاليد الثقافية والقيم الأسرية في مواجهة "أيديولوجيات غربية".