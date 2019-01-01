 القبض على إسلامي في بولندا للاشتباه في تخطيطه لهجوم انتحاري - بوابة الشروق
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القبض على إسلامي في بولندا للاشتباه في تخطيطه لهجوم انتحاري

وارسو - د ب أ
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 12:54 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 12:54 م

ألقت المخابرات البولندية القبض على إسلامي للاشتباه في تخطيطه لهجوم انتحاري.

وأعلن جهاز المخابرات الداخلية البولندي (إيه بي دابليو) اليوم الجمعة أن المتهم (18 عاما) كان على اتصال بأشخاص تظاهروا بأنهم يمثلون تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش)، مضيفا أن المتهم خطط بالتنسيق مع جهات الاتصال هذه للهجوم على مبنى تابع لسلطات بولندية.

ووفقا للبيانات، تم القبض على الشاب في 16 يونيو الماضي في منطقة سيليزيا السفلى البولندية، وهو مواطن بولندي اعتنق الإسلام في نهاية عام 2022. وتم العثور على أدلة على تخطيطه لهجوم خلال تفتيش شقته, وكان قد جمع بالفعل معلومات ومواد لتصنيع حزام ناسف.

ويقوم مكتب المدعي العام البولندي الآن بالتحقيق مع المشتبه به لانتمائه إلى منظمة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.


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