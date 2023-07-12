التنمية الحضرية: الانتهاء من تطوير 10 آلاف فدان ضمن العشوائيات غير المخططة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية بوزارة الإسكان، إن الدولة المصرية استطاعت على مدار 5 سنوات؛ القضاء على العشوائيات غير الآمنة من خلال تطوير 357 منطقة وإنشاء 246 ألف وحدة سكنية، وذلك رغم الأزمات العالمية التي صاحبت تلك الفترة والمتمثلة في جائحة كورونا.



ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى حرص القيادة السياسية على تقديم كامل الدعم، وتذليل العقبات كافة في سبيل المضي قدما نحو تنفيذ خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للأهالي من سكان هذه المناطق.



وأشار إلى بلوغ تكلفة القضاء على العشوائيات غير الآمنة 63 مليار جنيه، موضحا أن سعر التكلفة الحالي طبقا لمتغيرات سعر الصرف يتخطى 200 مليار جنيه.



وأعلن عن انتهاء الإسكان من تطوير 10 آلاف فدان، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات غير المخططة والتي تدخل في إطار العشوائيات الآمنة؛ موضحا أنها مساكن جرى بناؤها بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص، وتفتقر إلى خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.



ولفت إلى أن مساحة المباني غير المخططة تبلغ 160 ألف فدان من إجمالي 417 ألف فدان على نطاق 224 مدينة، مشيرا إلى حرص الدولة على الانتهاء من العشوائيات غير المخططة بحلول عام 2030؛ بإجمالي تكلفة 318 مليار جنيه.