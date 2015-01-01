اجتماع لبنان ويونيفيل لبحث تطبيق ولاية القوات ومعالجة الثغرات الميدانية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، عن اجتماع عقد أمس بين فريق من الوزارة وفريق من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" لبحث سبل تطبيق ولاية "اليونيفيل" ومعالجة الثغرات الميدانية.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنه "في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة باليونيفيل، عُقد بتاريخ 13 يوليو 2023 الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك من الطرفين في مقر الحكومة، بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة اليونيفيل".

وقالت إن "الاجتماع هدف لبحث افضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية".

وتابع البيان أنه "تم الاتفاق على أن يشار إلى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة".

ووفقا للبيان، شدد لبنان "على احترامه والتزامه بتطبيق كل القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة"، داعيا" كل الأطراف المعنية "لحذو حذوه في هذا المجال".

يُذكر أن "يونيفيل" تأسست في عام 1978، ومكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرّح بها.

وتعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية مشكلة متكررة على الحدود.