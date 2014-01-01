مجلس مدينة كييف يحظر المنتجات الثقافية الصادرة باللغة الروسية

فرض مجلس مدينة كييف حظرا على الاستخدام العام "للمنتجات الثقافية" الصادرة باللغة الروسية مثل الكتب والموسيقى والأفلام والأعمال المسرحية.

وجاء في بيان لمجلس المدينة نقلا عن عضو المجلس فاديم فاسيلتشوك قوله إن اللغة الروسية هي لغة "الدولة المعتدية" وليس لها مكان في كييف.

وقال فاسيلتشوك:"يجب تقييد المنتجات الثقافية الصادرة باللغة الروسية نهائيا على أراضي عاصمة أوكرانيا".

ووافق على القرار 71 نائبا من أصل 120 في المجلس.

كما تأثرت الأعمال التاريخية ذات القيمة الفنية العالية، مثل أعمال ميخائيل بولجاكوف، أحد أشهر الكتاب الناطقين باللغة الروسية من كييف.

ولم يتم الكشف عن عقوبات المخالفين.

وكانت هناك جهود متزايدة لتعزيز اللغة الأوكرانية منذ الثورة الموالية للغرب في البلاد عام 2014.

ولا يزال الدستور الأوكراني حتى الآن يضمن استخدام اللغة الروسية كواحدة من لغات الأقليات في البلاد. ولكن بعد الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من 16 شهرا، ازداد الضغط على كل ما هو روسي.