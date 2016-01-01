أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الانتهاء من جميع الاستعداد الخاصة بامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمراحل "الابتدائية، الإعدادية والثانوية العام، والفني صناعي وزراعي وتجاري وفندقي".



وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تجهيز اللجان، والتأكيد على وجود عناصر أمن على بوابات المدارس، لغلقها مع بداية وقت اللجنة، وتوفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، مع توفير مبردات مياه نظرًا لشدة حرارة الطقس بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، من المقرر أن تنطلق لمدة 5 أيام اعتبارًا من غد السبت حتى الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية على مدار 6 أيام اعتبارًا من السبت الموافق 22 يونيو الجاري حتى الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.



وأكد أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي عام تنطلق غدًا السبت وتنتهي الاثنين الموافق 24 يونيو الجاري، وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني لجميع التخصصات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" اعتبارًا من غد السبت وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري.