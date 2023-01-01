«الكلاب الآلية» سلاح جديد في الجيش الصيني

نجحت القوات المسلحة الصينية، في دمج المركبات الأرضية غير المأهولة رباعية الأرجل، والمعروفة باسم "الكلاب الآلية"، بقوتها العسكرية، من أجل تحسين القدرة القتالية لقواتها.



وأظهر مقطع فيديو، مأخوذ من بث تلفزيوني حكومي صيني، كلابا آلية شبه مستقلة تحمل بنادق هجومية خلال التدريبات العسكرية، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وتظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، "الكلاب الآلية" رباعية الأرجل، وهي تطلق النار من بندقية "كيو بي زد-95" على أهداف في ساحة تدريب عسكرية.



وقال خبراء عسكريون إن هذا الروبوت شبه المستقل مبرمج لتقليل تعرض الإنسان للخطر.



وتخلق القدرات الفريدة للروبوت، بما في ذلك حزمة المستشعرات، ميزة عسكرية ملحوظة للعناصر الصينية.