زيلينسكي يتلقى المزيد من التعهدات الأمنية من خارج مجموعة السبع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس إنه يحشد دعما دوليا واسع النطاق لتعزيز دفاعات أوكرانيا على المدى الطويل، بما في ذلك دول من خارج مجموعة السبع القوية.

وقال إنه منذ انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا يوم الأربعاء، "انضمت ست دول بالفعل إلى الدول السبع الديمقراطية الكبرى في العالم في اتفاقنا معها على ضمانات أمنية".

وكشف زيلينسكي أن هذه الدول هي الدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وإسبانيا وجمهورية التشيك.

وفشل الرئيس الأوكراني خلال القمة في جهوده لتأمين دعوة إلى بلاده من أجل الانضمام إلى الناتو. لكنه تلقى تعهدات بأن مجموعة السبع ستواصل المساعدة في تعزيز دفاعات أوكرانيا لردع الهجمات الروسية في المستقبل.

وأعرب زيلينسكي عن تفاؤله بانضمام الدول الأخرى. وقال إنه سيتم وضع قائمة بالذين يرغبون في المساعدة بالتعاون مع الولايات المتحدة .

وتنص اتفاقية مجموعة السبع على تقديم مساعدات مالية وعسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا، بما في ذلك معدات حديثة للقوات الجوية والبحرية.