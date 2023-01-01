طارق الشناوي: مهرجان العلمين انطلاقة جديدة لمدينة تاريخية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، عضو اللجنة الاستشارية الفنية بمهرجان العلمين، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل؛ إن «مهرجان العلمين» لا يقتصر على إقامة الحفلات الموسيقية؛ بل يضم عديد الأنشطة الرياضية والفنية والاستعراضية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن العلمين مدينة تاريخية قديمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي وتعد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية العالم جميعه يعرفها، في إشارة إلى معركة العلمين الثانية بين القوات الألمانية والبريطانية التي وقعت بالمدينة على بعد 90 كم غرب مدينة الإسكندرية.

وأوضح أن اللجنة الاستشارية للمهرجان تمزج بين الرياضة والثقافة تحت رئاسة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة نيفين الكيلاني، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف على دراسة حضور بعض الأسماء العالمية التي قد تمثل مفأجاة، لافتا إلى انتقال أنشطة المهرجان إلى أكثر من مدينة داخل مصر.

ونوه إلى حرص إدارة المهرجان على تعدد دوائر الإبداع والمبدعين بحيث لا تقتصر على نجوم مصر في الموسيقى والفنان، مشيرا إلى توجيه الدعوة إلى عدد كبير من النجوم العرب على غرار نانسي عجرم، وراغب علامة، ورامي عياش، وكارول سماحة.

وأوضح أن الوصول إلى مرحلة إقامة مهرجان عالمي بمدينة العلمين الجديدة؛ يعكس حجم العمل الشاق من الإنشاءات والبنية التحتية العظيمة التي حدثت على مدار سنوات في المدينة، مؤكدا أن الشعب المصري المستفيد الأول من الانتعاشة السياحية والتجارية التي تشهدها المدينة.

وأضاف أن المدن التي يقع عليها الاختيار لإقامة المهرجانات؛ تمنح دائما المدينة شهرة وانطلاقة عالمية واسعة على غرار مهرجان كان السينمائي الدولي، معقبا: «كان في فرنسا قبل هذا التاريخ 1946؛ لم يكن يعرف موقعها أحد في العالم، الآن الجميع يعرفها لارتباطها بالمهرجان».