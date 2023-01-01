تقرير أممي يدعو لاستمرار المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

حث معهد الولايات المتحدة للسلام على استمرار المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، في تقرير حديث، بعنوان "الوضع الإنساني الرهيب في أفغانستان" الذي صدر أمس الخميس.

وقال التقرير إنه منذ سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، انهار الاقتصاد الأفغاني والنظام المالي بشكل كبير وقرر المجتمع الدولي بالإجماع عدم الاعتراف بطالبان. ويواجه المانحون أيضا صعوبات، في توفير احتياجات السكان في تلك الظروف العصيبة، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف التقرير "يواجه المانحون والمنظمات غير الحكومية الآن التحدي الهائل، لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني، وسط هذه الظروف العصيبة".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج ما يقرب من 29 مليون شخص، في البلاد مساعدات إنسانية عاجلة، وسط نقص التمويل.

وكشف التقرير أيضا أنه منذ تشديد طالبان قيودها على عمل النساء الأفغانيات، في المنظمات غير الحكومية، ازداد الوضع الإنساني سوءا.