8ر15% زيادة في مبيعات المركبات التجارية بالصين خلال النصف الأول

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات تحقيق نمو قوي في حجم إنتاج ومبيعات المركبات التجارية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى بيع إجمالي 971ر1 مليون مركبة تجارية في الصين خلال الشهور الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 8ر15% على أساس سنوي، بينما قفز حجم إنتاج هذه المركبات بنسبة 9ر17% إلى 967ر1 مليون وحدة، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل حجم إنتاج ومبيعات الحافلات والشاحنات نموا برقم مزدوج، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع ارتفاع حجم مبيعات الحافلات بنسبة 3ر24%، إلى 223ألف مركبة.

وفي شهر يونيو الماضي فقط، بلغ حجم مبيعات المركبات التجارية 355 ألف وحدة، بزيادة 3ر26% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

ووصل حجم إنتاج هذه المركبات إلى 342 ألف وحدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 3ر31% على أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة.