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مصر
خلال زيارته الرعوية الأولى لإثيوبيا.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يجتمع بقادة الكنيسة
المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية النظام المالى للدولة
الأطباء: 14 طعنا في انتخابات التجديد النصفي.. وإعلان النتيجة الثلاثاء
مباحثات مصرية- تشيكية برئاسة مساعد وزير الخارحية للشئون الأوروبية والنائب الأول لوزير خارجية التشيك
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العالم
مقاتلو فاجنر يدربون جنودا في بيلاروسيا
واشنطن بوست: تغريدة زيلينسكي الغاضبة عن عضوية الناتو كادت أن تأتي بنتائج عكسية
كيليان مورفي بطل أوبنهايمر الانطوائي يشغل أحاديث المعجبين بعد ظهوره الأخير
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الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بنشرقي عن الفريق
يوفنتوس يصدم بونوتشي بقرار رحيله
لحظة بلحظة.. صراع الهبوط.. المحلة يتعادل مع الحدود والداخلية يتقدم على أسوان بثنائية
رأي
فن
«هزي» أغنية جديد لمغني الراب السعودي أمير مشهور
عبد الباسط حمودة: الفنانون بيشتغلوا معايا علشان أكون بصمة في تاريخهم الفني
فيديو موسيقى «جانا الهوا» لـ عبدالحليم من حفل مغربي يتصدر التريند: الجمهور يغني بدون نشاذ
عمر محمد رياض: كنت طاير من الفرحة لما والدي طلب المشاركة في بطولة فيلم «حجر إيجابي»
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مواطن
قريبا.. توأمة بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة الألمانية لتشغيل الشباب المصري بألمانيا
الحجر الزراعي: سنعلن قريبا فتح سوق المانجو المصرية وتصديرها للصين
وزير المالية: نراهن على شباب مصر في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة
حوادث وقضايا
الداخلية تُنظم بطولتى الجمهورية لقفز الموانع بوادى الفروسية للشرطة
30 يوليو.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة سب الخطيب
كان ينظف سلاحه.. مصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في إدفو بأسوان
شخص يقتحم مسكن طليقته ويطلق النار عليها بالتجمع الخامس
تليفزيون
الليلة.. «زووم أفريقيا» يسلط الضوء على اللغة السواحيلي ومبادرة دعم الرسامين السودانيين
بعد هزيمة الزمالك.. أحمد موسى لعمرو أديب: الله يكون في عونه.. الحظ منع خمسة مستريح
تامر أمين: صفقة إمام عاشور للأهلي «سبايسي جد