بعد هزيمته في الجولة الأولى من التصويت، لاختيار رئيس حكومة مستقبلي في تايلاند، فإن المرشح الأوفر حظا، المؤيد للديمقراطية، بيتا ليمجاروينرات، واثق من أنه يمكنه حشد أغلبية في الجولة الثانية من التصويت.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن ليمجاروينرات "أقبل النتيجة، لكنني لن استسلم. سوف أجد استراتيجيات لحشد دعم كاف في الجولة المقبلة من الانتخابات".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء المقبل، وكان ليمجاروينرات -42 عاما، الذي كان المرشح الوحيد، قد حصل على 324 صوتا فقط، من إجمالي 749، وكان يتطلب حصوله على أغلبية بسيطة بـ375 صوتا.

والنقطة الشائكة هي خطة حزب "التقدم إلى الأمام"، الذي يتزعمه بيتا لتغيير قانون الطعن في الذات الملكية المثير للجدل، حيث تعاقب الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بشدة إهانة الملك أكثر من أي دولة أخرى. ويمكن لمن يخالف القواعد أن يحصل على أحكام بالسجن، تستمر لأعوام.

ومنذ فترة طويلة، هناك احتجاجات ضد القانون في تايلاند. ومع ذلك، يرغب الكثير من السياسيين المحافظين، في الحفاظ على القانون في شكله الحالي وبالتالي يرفضون التصويت لصالح بيتا.