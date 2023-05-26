المستشار الألماني لم يمارس السباحة في حوض عام منذ أكثر من 4 عقود

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لم يسبح في حوض سباحة عام منذ أكثر من 40 عاما.

وقال شولتس الذي يبلغ من العمر 65 عاما، للصحفيين اليوم الجمعة، إن آخر حوض عام سبح فيه كان في مقاطعة رايشتات-جروسلوه بهامبورج حيث ترعرع.

ولكن شولتس أشار إلى أنه زار حوض سباحة عام في دائرته الانتخابية بوتسدام العام الماضي، دون أن يسبح فيه. وزار شولتس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي المسبح لمناقشة قضايا تتعلق بالناخبين.

وكانت أحواض السباحة الخارجية العامة مسألة سياسية ساخنة في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة بعدما اندلاع شجارات كبيرة عدة تشمل مراهقين ورجال يافعين، سيما في برلين.

وقال شولتس اليوم الجمعة، إنه يدعم نشر مزيد من الشرطة للسيطرة على العنف في أحواض السباحة العامة.

وأضاف المستشار الألماني أنه يجب عدم "تجاهل" مثل تلك الحوادث، وتوضيح "أننا كدولة لن نتهاون معها".