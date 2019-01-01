 تشيفاس يواصل انتصاراته في الدوري المكسيكي - بوابة الشروق
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تشيفاس يواصل انتصاراته في الدوري المكسيكي

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 11:18 ص

واصل فريق تشيفاس انتصاراته في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي لكرة القدم وتغلب على نيكاكسا 2 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل سانتوس لاجونا مع أطلس سلبيا.

وحسم تشيفاس مباراته أمام نيكاكسا بهدفين نظيفين سجلهما فيرناندو بلتران وخوان بريجيدو في الدقيقتين 24 و84 .

وحقق تشيفاس الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

وتعادل أطلس مع سانتوس لاجونا سلبيا ليرفع كل من الفريقين رصيده إلى أربع نقاط، في المركزين السادس والسابع، على الترتيب، مع تفوق أطلس بفارق الأهداف.


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