قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الصيفي «2023» المقرر انطلاقه في السابع من أغسطس المقبل؛ يشهد العام الحالي مشاركة حوالي 4 آلاف محل على مستوى الجمهورية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على المحال التجارية، موضحة أنه فرصة لكل من تجار الجملة والتجزئة والمستهلك استنادا إلى دوره في تنشيط الحركة التجارية الداخلية.

وأشارت إلى أن إجراء وزارة التموين دعاية مجانية للمحال المشاركة في الأوكازيون، منوهة إلى امتداده لشهر كامل بواقع أسبوعين لكل محل، بالإضافة إلى فترة التصفيات ما بعد انقضاء المدة المقررة.



وبشأن الإجراءات المطلوبة للمشاركة في الأوكازيون، لفتت إلى حصول التاجر على تصريح الموافقة في غضون ساعة من التقدم بطلب المشاركة عبر مديريات التموين التابعة للمحافظات، منوهة إلى تشديد التموين إجراءات الرقابة على المحال المدرج أسماؤها بالتموين.

وأضافت أن الخصومات على الملابس تتراوح نسبتها بين 10 % إلى 70 %، مشيرة إلى توقيع غرامات شديدة تصل في بعض الأحيان إلى الحبس حال مخالفة شروط الأوكازيون، على سبيل المثال المشاركة الوهمية، منوهة إلى إلزام التموين أصحاب المحال بإدراج السعر قبل وبعد الخصم على المنتج.