الوادي الجديد تعلن شروط التقدم لمدارس التمريض بمراكز المحافظة الخمس

أعلنت محافظة الوادي الجديد، فتح باب التقديم لمدارس التمريض المختلفة بمراكز الخارجة وباريس والداخلة والفرافرة وبلاط، للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وكشفت محافظة الوادي الجديد، عن الشروط العامة للراغبين في التقديم لمدارس التمريض، وجاءت كالتالي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية عام أو أزهري للعام الدراسي 2022-2023 مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

ويكون القبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة وفقا للإعداد بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة

ويقتصر القبول على أبناء المحافظة والمقيمين فيها بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية من نفس المركز بالمحافظة.

وفي حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط ويكون من مواليد خارج المحافظة يتم إحضار بطاقة ولي الأمر بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل من محافظة الوادي الجديد؛ وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع ضرورة اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة اختبارات القدرات.

وشملت الشروط، الأوراق المطلوبة للتقديم بـ مدارس التمريض للطلاب الراغبين في التقديم لمدارس التمريض بالوادي الجديد، والتي جاءت كالتالي: طلب التحاق - وأصل شهادة الميلاد وصورة - وصورة من شهادة إتمام الدراسة الإعدادية - بيان درجات معتمد مختوم أصل وصورة.

وبالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2022-2023، إحضار صورة الشهادة الإعدادية الأزهرية، و2 صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة، تقرير طبي رمد وباطنة.

وتبدأ مواعيد التقديم لمدارس التمريض من غد السبت الموافق 15 يوليو 2023، وتستمر حتى يوم الاثنين 25 يوليو 2023.