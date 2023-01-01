أول تعليق من البنا بعد إدارته مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعرب الحكم الدولي محمود البنا، عن سعادته بعد إدارته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك للمرة الثانية في مسيرته.

علق الحكم الدولي محمود البنا، على إدراته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء أمس الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب البنا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «"هذا تأويل رؤياي من قبل قَدْ جعلها ربي حَقًّا ".. الحمد لله رب العالمين على إدارة مباراة القمة للمرة الثانية كأول مصري يديرها مرتين منذ 58 عامًا».

وأضاف: « شكرًا الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا لجنة الحكام المصرية على ثقتهم الغالية التي منحتموها لي ولزملائي، شكرا لوحوش التحكيم المصري».