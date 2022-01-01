فولكسفاجن تسجل زيادة في المبيعات خلال النصف الأول من 2023

واصلت مبيعات السيارات من مجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة، تجاوز حجم مبيعات العام الماضي، لكنها تباطأت في يونيو الماضي، فيما سجلت الشركة أرباحا في النصف الأول من العام بلغت 12.8% مقارنة بعام 2022.

وباعت مجموعة فولكسفاجن 847600 سيارة في يونيو من مختلف علاماتها، حسبما ذكرت الشركة اليوم الجمعة، بزيادة في المبيعات بنسبة 5.7% مقارنة بيونيو 2022. وباعت فولكسفاجن في الشهور الستة الأولى من العام إجمالي 4.372 مليون مركبة.

لكن نمو المبيعات تراجع بصورة ملحوظة مقارنة بمايو، عندما سجلت مختلف علامات الشركة مبيعات بزيادة بلغت 16% مقارنة بذات الشهر في العام السابق.

وبدأت فولكسفاجن العام بطلبيات متراكمة كثيرة بسبب قيود الإمداد العام الماضي. وساعد هذا في البداية على زيادة المبيعات، لكن الطلبيات المتراكمة تنخفض الآن.

وشهدت مبيعات فولكسفاجن زيادة بصفة خاصة في أوروبا الغربية، حيث باعت علامات الشركة إجمالي 1.64 مليون مركبة في النصف الأول من العام، بما يمثل نموا بلغ نحو 27% مقارنة بالعام السابق.