قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق العلامة الكاملة هذا الموسم بعد التتويج مؤخرًا بقلب الدوري الممتاز، وكلل اللاعبون جهودهم على مدار موسم كامل.
وأضاف ربيعة: «هذا الموسم شهد العديد من التحديات، سواء على المستويين المحلي أو الإفريقي، ولاعبو الفريق كانوا على قدر التحدي ونجحوا في تحقيق العلامة الكاملة من خلال الفوز بجميع البطولات التي شارك بها الفريق».
واسترسل مدافع الفريق: «كان أمامنا هدف قبل مباراة اليوم وهو تحقيق الفوز على الزمالك، قبل نهاية موسم شاق بكل تأكيد».
وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي والزمالك تربطهم علاقة صداقة وأن هناك حديثًا مستمرًّا بينهم، واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا كلمة السر في التتويج بالبطولات، وأن جماهير الفريقين الأهلي والزمالك كانوا مثالًا رائعًا اليوم من خلال التشجيع المثالي دون الخروج عن النص.