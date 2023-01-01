قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن قمة دول جوار السودان المنعقدة بالقاهرة الخميس؛ نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة والتي على رأسها عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث وضع الاقتراحات وآليات وقف إطلاق النار، وضمان إجراءات المراقبة الدولية، بالإضافة إلى تأمين فرق الإنقاذ.

وأشار خلال مداخلة هاتفة لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «مصر Mbc» مساء الخميس، إلى أن الأطراف المتصارعة في السودان؛ خذلت جميع المحاولات الرامية إلى إنهاء الصراع الحالي وتسوية الأزمة على مدار الآونة الأخيرة، موضحا أن الوضع السوداني يشهد أكثر من معركة على أكثر من إقليم.

ولفت إلى سعي بعض القوى الدولية من أجل احتدام الموقف الراهن وإفشال محاولات التسوية؛ بسبب أطماعها في السودان في محاولة إلى الاستفادة من الأزمة بشكل أو بآخر، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة لا تأبه بأي شعور من الوضع الراهن اتجاه ما يعانيه الشعب السوداني اليوم.

واتهم القوى السياسية المدنية في السودان بالمساهمة في احتدام المعركة؛ بسبب ما أسماه «الثأر البائت» مع القوات المسلحة السودانية، مثنيًا على دور الدبلوماسية المصرية الشجاع بشأن محاولات التصدي للوضع السوداني المعقد من خلال الدعوة إلى اجتماع قمة دول جوار السودان، لا سيما في ظل التداعيات السلبية للموقف السوداني على معظمها.

وعلى صعيد توصل الجانبين المصري والإثيوبي على هامش القمة إلى وضع إطار زمني محدد؛ بشأن الاتفاق على التفاصيل الفنية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، قال إن الاتفاق كسر حالة الجمود التي سادت المفاوضات السنوات الأخيرة، مؤكدا أن العودة إلى التوافق أمر يسعد جميع الأطراف ويخدم أهداف الطرفين.