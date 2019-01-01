المصري يسعى لزيادة عدد جماهيره في نهائي كأس رابطة الأندية

أكد مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على تواصل مساعيه خلال الفترة الأخيرة لزيادة أعداد الجماهير فى المباراة النهائية للنسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتى تجمع بين المصرى وفريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها السبت 22 يوليو الجاري.

وأشارت إدارة النادى انها خاطبت وبشكل رسمى مجلس إدارة رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عدة مرات وذلك لمناشدة الرابطة زيادة أعداد الجماهير بالشكل الملائم للمؤشرات الدالة على تزايد أعداد جماهير المصرى التي قامت بالتسجيل مؤخرا على منظومة شركة تذكرتى وذلك أملا منها فى حضور المباراة.

وأكدت انها ناشدت رابطة الأندية أيضا منح النادى العدد المناسب من دعوات حضور المباراة والتي سيتم توجيهها من قبل إدارة النادى لضيوفها من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد والتى ترغب في حضور المباراة ومؤازرة فريق المصري.

وتأمل إدارة المصرى إلى ثقتها التامة في مجلس إدارة رابطة الأندية وكافة الجهات المعنية فى الاستجابة لكافة الطلبات التى تقدمت بها إدارة النادى فى هذا الشأن .. مؤكده أن مجلس إدارة الرابطة يجب أن يكون هو الساعى الأكبر لضمان حضور أكبر كم جماهيرى للمباراة النهائية من النسخة الثانية لكأس الرابطة وذلك حتى يثبت للجميع مدى تزايد قيمة وأهمية تلك البطولة الوليدة والتي أضافت جماهير المصرى لها رونق رائع خلال مباراة المصرى وفيوتشر بالدور نصف النهائى من البطولة.