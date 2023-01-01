خالد الصاوي عن نتيجة مباراة القمة: قريبة من توقعي وقفشت نفسي بشجع الأهلي

علق الفنان خالد الصاوي، على نتيجة مباراة القمة الـ126 بين فريقي الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأول على نظيره بنتيجة 4-1، مؤكدًا أنها قريبة من توقعاته للمباراة وحسم الأهلي النتيجة 4-2 لصالح الأهلي.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الخميس، أنه بدأ يتابع كرة القدم منذ ثلاث سنوات، نظرًا لشعوره بأنها شيء حيوي بالنسبة له وكانت بمثابة شيء ينقصه، وملئت فراغًا كبيرًا في حياته، مؤكدًا أنه بعد المتابعة لكرة القدم استمتع بها جدًا.

وعن انتمائه الكروي لأيً من قطبي الكرة المصرية، أكد أنه لم يحدد ميوله الكروية في بدايات متابعته، ولكن من الناحية السياسية والفكرية كان يشجع الفرق الأضعف التي تقابلهما، منوهًا أنه بمرور الوقت بدأ التخلي عن هذه الفكرة ولكنه كان يشجع نادي الاتحاد السكندري نظرًا لأنه من مواليد محافظة الإسكندرية.

وعن دور أسرته في تغيير انتمائه، لفت إلى أنه وجد أبناءه يشجعون فريقي الأهلي والزمالك بشكل ضار، ولم يستميله هذا التوجه ولكنه مؤخرًا وجد نفسه يحترم نادي الزمالك وما أعتبره مفاجآت كروية ولكن ثبات النادي الأهلي وصعوده مؤخرا محليًا وإفريقيًا ودوليًا كان ملفتًا وأصبح محل تقدير بالنسبة له، معقبًا: «قفشت نفسي بشجع الأهلي مرتين تلاتة كده»-بسحب وصفه.

وسجل رباعية الأهلي كل من حسين الشحات هدفين والتونسي علي معلول هدف ومحمد شريف ، بينما سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزاء .