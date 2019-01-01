كيليان مورفي بطل أوبنهايمر الانطوائي يشغل أحاديث المعجبين بعد ظهوره الأخير

بدأت العروض الخاصة والرحلات الترويجية لفيلم "أوبنهايمر"، المقرر عرضه في صالات السينما في 21 يوليو الجاري، وانتشرت صورا مختلفة لأبطاله معا: مات ديمون، إميلي بلانت، روبرت داوني جونيور وكيليان مورفي، والمخرج كرستوفر نولان، ولفت حضور مورفي المتحفظ الأنظار إليه وأعاد الحديث عن انطوائيته وعدم حبه للظهور الإعلامي، وخاصة الصورة التي وقف فيها على الهامش ينظر مبتسما بينما نجوم الفيلم يحملون جونيور ويضحكون أمام الكاميرات.

يشتهر مورفي بالابتعاد عن الصحافة والظهور الإعلامي وقلما يحبذ إجراء المقابلات أو الانخراط في حياة النجوم والمشاهير، ولكنه يفضل العُزلة مع زوجته وأبنائه، لذلك اقتنى منزلا في أيرلندا، موطنه الأصلي، بعيدا عن أضواء هوليوود، وكثيرا ما تصفه الصحف بالشخص البعيد عن الأضواء والانطوائي.

كما صرح مورفي في أكثر من حوار أنه ينزعج من التصوير، ففي حوار، جرى في شهر مايو الماضي في مقابلة مع رولينج ستون في المملكة المتحدة، قال: "يمكنك أن تمشي في الشارع ويلتقط شخص ما صورة لك، ولا أحب ذلك، لا أحب أن يصورني الناس أجد ذلك هجوما، والبعض يتصورني شخصية مغرورة وغامضة مثل تومي شيلبي ويحدث لهم إحباطا عندما يقتربون ولكن هذا جيد لأنه يشير أنني أقوم بعملي، ولكن أشعر بالحزن أحيانا أنني لا أستطيع تقديم صورة الممثل صاحب الكاريزما التي يحبها الجمهور، أنا أبعد ما يكون عن ذلك"، بحسب صحيفة الإندبندنت.

وفي حوار آخر لصحيفة LADbible، في 2019، قال: "أفضل قضاء معظم وقت الفراغ في المنزل، لقد سئمت من الأشخاص الذين يلتقطون صورًا لي بشكل خفي، لكنني أعتقد أن الحالة المتمثلة في وجود كاميرات في كل مكان هو شيء نحتاج إلى حله أو ربما أنا عجوز"، ويصف مورفي تكرار التقاط الصور له بأنه أمر غريب جدا.

تحدث مورفي كثيرا عن كونه لا يجد نفسه شخصا مرحا ولا يمكن وصف نفسه بذلك، ويجد صعوبة في التواصل مع الأشخاص وخاصة المعجبين، حيث ذكر في حوار منشور بالجارديان، في فبراير 2022: "أحب تجاوز الشخصيات التي أقدمها وتقديم شخصا آخر جديدا، وما أجده صعبا حقا هو أن أكون مسليًا، لم يكن ذلك في الوصف الوظيفي لكوني ممثلا وأنا لست جيدًا في فعل ذلك، لكنه جزء غير مُدون لضريبة هذا العمل، ولكني لا أريد أن أكون مثل المشاهير، حقا لا أحب الخروج كثيرا، أحب الجلوس في منزلي في الظلام والاستمتاع بقوائم تشغيل الموسيقى الخاصة بي".

وصرح مورفي مؤخرا لصحيفة "لا فاجوارديا" الإسبانية: "إذا استطعت فسوف أصنع أفلامي وبعد ذلك أعود إلى المنزل فورا، لكنني أفهم أن هذا عمل تجاري وعليّ التحدث إلى الصحفيين".

لدى مورفي نظرية مقربة في التعامل مع الجمهور، فهو يريد جزء معين وقليل للغاية من حياته الخاصة وتجربته الشخصية يُعرف في المجال العام أو للجمهور، وذلك ما قاله الكاتب الأيرلندي دونالد كلارك في حواره مع مورفي عام 2021، ووصف مورفي أنه "أحد المحاورين الحذرين في الحديث إلى الصحافة".

وقال مورفي لـ كلارك: "أنا فقط أحب أن أقوم بعملي، وهذا يبدو لي الأسلوب الأكثر منطقية، أنا لا أرى نفسي داخل شخصية معينة بل أرى نفسي ممثل أقدم جميع الشخصيات، وعملي هو تصوير الآخرين وكلما قل ما يعرفه الناس عني كلما كان بإمكاني فعل هذا العمل بإتقان".