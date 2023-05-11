 سامي قمصان: «علاقتي بـ إمام عاشور جيدا.. وسيكون إضافة كبيرة للأهلي» - بوابة الشروق
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سامي قمصان: «علاقتي بـ إمام عاشور جيدا.. وسيكون إضافة كبيرة للأهلي»

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 2:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 2:16 ص

كشف سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي، عن رأيه في انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأحمر هذا الصيف.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: «علاقتي بـ إمام عاشور جيدًا وأنا أعرف قدراته منذ أن كان لاعبا في حرس الحدود، وكنت مدربه في ذلك الوقت».

وأضاف: «بقول لإمام - إن شاء الله - تكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، وتقدر تقدم حاجة للجمهور الأهلاوي».

يُذكر أن فريق الأهلي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة  4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


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