كشف سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي، عن رأيه في انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأحمر هذا الصيف.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: «علاقتي بـ إمام عاشور جيدًا وأنا أعرف قدراته منذ أن كان لاعبا في حرس الحدود، وكنت مدربه في ذلك الوقت».

وأضاف: «بقول لإمام - إن شاء الله - تكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، وتقدر تقدم حاجة للجمهور الأهلاوي».

يُذكر أن فريق الأهلي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.