مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل في قرية دجوى بالقليوبية

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لقي شقيقان مصرعهما غرقا بمياه النيل بقرية دجوى التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث حاول الأخ الأكبر إنقاذ شقيقه فور رؤيته يغرق بالمياه، فقفز مسرعا لإنقاذه حتى لقي وفاته.

وجرى على الفور انتشال الجثتين بمساعدة الأهالي وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شقيقين غرقا بمياه النيل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كل من: أحمد بلال، وشقيقه سيف بلال، مقيمين قرية دجوى دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من التحريات أن الأخ الأصغر "سيف" كان يسبح بمياه النيل وعندما رآه شقيقه الأكبر يغرق قفز بالمياه محاولا إنقاذه؛ إلا أنه غرق ولقي وفاته.

جرى نقل الجثامين وتولت الجهات المعنية التحقيق وأصدرت قرارها السابق.