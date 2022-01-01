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فيفا يطرح مباريات وأهداف مونديال قطر عبر منصته الرسمية

الشروق
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 11:16 ص

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن طرح الارشيف الكامل لمباريات وأهداف بطولة كأس العالم الأخيرة التي جرت في قطر بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022 عبر منصته الرسمية (فيفا بلس).

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس: "يتضمن الأرشيف الذي يعرض عبر فيفا بلس إعادة للمباريات كاملة وملخصات المواجهات وأبرز المشاهد والأهداف،وذلك بعد العام الأول من نجاح منصة (فيفا بلس) وتحقيقها نمواً غير مسبوق وتعزيز حضورها عبر مختلف منصات البث وتوسيع قاعدتها الجماهيرية".

وتعد منصة (فيفا بلس) بوابة شاملة تقدِّم للجماهير إعادة للمباريات كاملة، وملخصات المواجهات، واللحظات المميزة، والمزيد من المحتوى الشامل لبطولة كأس العالم قطر 2022، ويشمل ذلك أجمل الأهداف، وأقوى الهجمات، وأبرز اللقطات من أجواء المنافسات.

وقال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال التجارية بالفيفا، إنهم ملتزمون بربط الجماهير بالبطولة المميزة والفريدة عبر منحهم فرصة لمشاهدة المباريات وأبرز المشاهد التي أحبوها.


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