أسعار الجملة بألمانيا تسجل في يونيو الماضي أكبر تراجع لها خلال 3 سنوات

ذكر مكتب الإحصاء في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن أسعار الجملة في البلاد سجلت في يونيو الماضي أكبر تراجع لها خلال ثلاث سنوات.

وتراجعت أسعار الجملة بألمانيا خلال شهر يونيو بنسبة سنوية بلغت 2.9% بزيادة عن نسبة التراجع التي تم تسجيلها في مايو الماضي وبلغت 2.6%.

وجاءت نسبة التراجع متفقة مع التوقعات.

وهذا هو أكبر تراجع في أسعار الجملة بالبلاد منذ يونيو 2020. وكانت أسعار المنتجات البترولية لها أكبر تاثير على انخفاض الأسعار بشكل عام، حيث تراجعت بنسبة 22.7%.

وعلى النقيض، ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 29.2% مقارنة بالعام السابق. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الجملة بنسبة 0.2% في يونيو بعد تراجعها بنسبة 1.1% في الشهر السابق عليه.

وكان من المتوقع أن تنخفض أسعار الجملة بنسبة 1.2%.