محافظ بورسعيد يستقبل عددا من أبطال القوات المسلحة وأسرهم

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عددا من أبطال القوات المسلحة وأسرهم بديوان عام المحافظة، خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد.

ورحب المحافظ، بأبطال القوات المسلحة على أرض المحافظة الباسلة، معربا عن فخره بزيارة أبطالنا من رجال القوات المسلحة، والذين يبذلون كل ما هو غال وثمين في الحفاظ على أراضي الدولة المصرية وأبنائها.

وأكد المحافظ أن التاريخ سيسطر بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، وسيذكر التاريخ في أنصع صفحاته قصص بطولات أبناء مصر ممن حافظوا على تراب الوطن الغالي وكانوا المثل والقدوة للأجيال التي حملت راية إعلاء شأن مصر بجميع الميادين، وسارت على هداهم دائما وأبدا.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، أن تضحيات رجال القوات المسلحة كانت الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن ولولا تضحياتهم الذكية ما انطلقت مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بمصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما استعرض المحافظ عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة كان لهم دور كبير في في المشاركة في التنمية التي شهدتها بورسعيد.

وتمنى لأبطال القوات المسلحة وأسرهم قضاء وقت ممتع خلال زيارتهم لبورسعيد.