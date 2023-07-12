تعليم مطروح: عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أكد عمرو شحاتة وكيل تعليم مطروح لرؤساء اللجان على ضرورة منع إستخدام كافة المشاركين في امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية لطلاب أو ملاحظين للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات يومياً،لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء لجان امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقه بعد غد السبت ولجنة الإدارة عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية والدكتور هشام جميعي رئيس لجنة الإدارة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع علي الإلتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث إنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

ووجه شحاتة رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان.

كما وجه شحاتة رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة، وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية به، لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.