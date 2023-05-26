لا يعتزم نجوم فيلم "باربي" الجديد، حضور العرض الأول للفيلم في ألمانيا، بسبب إضراب الممثلين في الولايات المتحدة، طبقا لما قالته وكالة الدعاية المنظمة للحدث لـ(د.ب.أ).

وكان من المتوقع أن يظهر الممثلان رايان جوسلينج ومارجوت روبي، على السجادة الحمراء ويظهران في لقاءات صحيفة ، في الحدث يوم السبت في برلين. لكن الممثلين ألغيا ذلك، بعد أن صوتت نقابة ممثلي التلفزيون والسينما "إس.إيه.جي-إيه.إف.تي.آر.إيه" لصالح الإضراب.

وسيجرى العرض الأول في مسرح "برليناله-بالاست"، لكن بدون مشاركة أي من الممثلين الرئيسيين، حسب الوكالة.

وبالإضافة إلى روبي وجوسلينج، اللذان يلعبان دوري باربي وكين، في الفيلم، الذي يدور حول دمية اللعبة الشهيرة، كان من المقرر في البداية، أن يتوجه زملاؤهما النجوم، أميركا فيريرا وإيسا راي وسيمو ليو، إلى برلين، لكنهم لن يحضروا أيضا العرض الأول بسبب الإضراب.

ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما الألمانية يوم الخميس المقبل.

ويطالب الممثلون في أمريكا برواتب أفضل، لا سيما من خدمات البث، وبسن لوائح بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، في الصناعة.