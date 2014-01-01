توقعات بأن ينشر الجيش الأمريكي 3000 من جنود الاحتياط في أوروبا

أفاد تقرير إخباري بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد تعلم على إعداد 3000 من جنود الاحتياط لإرسالهم إلى أوروبا مستقبلا.

وذكرت الوزارة في أمر وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أن من الضروري أن يتم تعزيز القوات العاملة من أجل تنفيذ "عملية عزم الأطلسي".

وأطلق الجيش الأمريكي العملية في أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بالقوة في عام 2014، وهي تهدف إلى دعم الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) بوحدات جاهزة للقتال على أساس دوري للجناح الشرقي للتحالف.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا بعد قرار الرئيس أن هذا لا يغير قدرات قوات الولايات المتحدة في أوروبا.

وقال اللفتانت جنرال دوجلاس سيمز للصحفيين إنها ليست مسألة قوات إضافية، بل يمكن لقوات الاحتياط مستقبلا أن تتولى مهام كان يقوم بها جنود من الوحدة العاملة.

ولم يتم توضيح ما إذا كان هذا يعني أن قوات الاحتياط قد تعمل كبديل للجنود العاملين بأوروبا. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أيضا أن قرار كيفية استغلال القوات الجديدة يعود لقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، في نهاية الأمر.

وذكر اللفتنانت جنرال سيمز أن هذه الخطوة توضح دعم الولايات المتحدة والتزامها الراسخ تجاه الدفاع عن الجانب الشرقي للناتو في أعقاب "حرب (روسيا) غير المشروعة وغير المبررة ضد أوكرانيا".