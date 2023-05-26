 طب بشري جامعة الزقازيق تنعى الدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية - بوابة الشروق
الجمعة 14 يوليه 2023 4:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

طب بشري جامعة الزقازيق تنعى الدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية

فاطمة علي:
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 4:05 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 4:05 م

نعت كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، الدكتور أحمد جاب الله، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية السابق في الملية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وأصدرت الكلية بيان اليوم الجمعة، نعت خلاله الدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية السابق في الكلية.

وقال البيان: تنعى كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، عنها الدكتور أحمد عناني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية في كلية الطب البشري جامعة الزقازيق السابق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته والعائله الكريمة الصبر والسلوان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك