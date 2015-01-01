غياب ثلاثي الأهلي أمام المقاولون العرب

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يغيب ثلاثي الأهلي عن مباراة المقاولون العرب، الأحد المقبل، في الدوري المصري الممتاز.

ونال الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك، ليتأكد غيابهم عن مواجهة المقاولون بداعي الإيقاف.

ويخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لأهلي، لإراحة عدد من الأساسيين استعدادا للموسم الجديد، إلى جانب منح الفرصة لعدد كبير من البدلاء والصاعدين في المباريات المتبقية.

وفاز الأهلي على الزمالك غريمه التقليدي بنتيجة (4-1)، مساء الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.

وعزز الأهلي المتوج رسميا بلقب الدوري رسميًا للمرة ال43 في تاريخه، تصدره لجدول المسابقة بوصوله للنقطة 78 في الصدارة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز.