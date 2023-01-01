قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حق المواطن في السكن يقع على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرا إلى استفادة 1.2 مليون من تطويرات العشوائيات غير الآمنة على مدار السنوات الخمس الماضية.

ونوه خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى نجاح الدولة في القضاء العشوائيات غير الآمنة من خلال تطوير 375 منطقة داخل 25 محافظة بواقع 264 ألف وحدة سكنية، وبإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه.

وأكد أن الهدف من بناء الوحدات السكنية لا يقتصر على نقل سكان العشوائيات إليها وحسب، بل أيضا منع إقامة عشوائيات جديدة، موضحا أن مشكلة ظهور العشوائيات لا تعدو عن كونها نتيجة تراكمية لعدم توفير وحدات سكنية، مشيرا إلى ارتفاع معدلات مشروعات الإسكان إلى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا، قياسا بـ30 ألف وحدة في الماضي.

وأضاف أن تطوير الإنسان يستلزم حتما تحسين أحواله المعيشية وتوفير الخدمات اللازمة لمناخ صحي آمن من الحياة الكريمة، معقبا: «البعض يقول نحن نطور الحجر ولا نطور البشر! وهل يمكن في المقابل تطوير البشر إلا بتطوير الحجر؟ إذا لم يكن عندك سكن آمن يتوفر به كهرباء ومياه إزاي تطور؟».

وتابع: «أقول للناس الموجوعة من غلاء الأسعار؛ عليك أن تقارن بين اليوم والأمس؛ أين كنا وكيف أصبحنا في كافة المجالات»، موضحا أن خطة المشروعات القومية وتطوير شبكات الطرق تزامنت مع ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم أجمع.