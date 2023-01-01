نوكيا تخفض توقعاتها لعام 2023 وسط تكهنات بضعف الطلب في النصف الثاني من 2023

خفضت شركة "نوكيا" الفنلندية للاتصالات،المتخصصة في بيع معدات الجيل الخامس، توقعاتها لعام 2023، معللة ذلك بتوقعات بشأن الطلب الضعيف، في النصف الثاني من العام

وأضافت شركة "نوكيا" في بيان اليوم الجمعة أن التأثيرات الاقتصادية المعاكسة، لاسيما التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة، تعرقل بشكل متزايد خطط إنفاق العملاء، وأن بعض المشروعات يتم ترحيلها الآن، إلى عام 2024، لاسيما في أمريكا الشمالية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتتوقع الشركة الآن أن تحقق مبيعات من 23.2 مليار يورو إلى 24.6 مليار يورو هذا العام، دون متوسط تقديرات المحللين وهو 25.5 مليار يورو. كانت الشركة قد توقعت سابقا مبيعات من 24.6 مليار يورو إلى 26.2 مليار يورو هذا العام.

وسيكون الهامش التشغيلي المماثل في نطاق 11.5% و13%.

وبعض من عملاء نوكيا الرئيسيين هم مشغلو الاتصالات، الذين يستخدمون الديون في العادة لتمويل توسيع الشبكة، ومع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فإن تكلفة الائتمان آخذة في الارتفاع.