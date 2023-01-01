الولايات المتحدة تصبح الدولة العضو المائة والرابعة والتسعين فى اليونسكو

قبلت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا فى 10 يوليو الجارى الميثاق التأسيسى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وسوف تصبح مجددا اعتبارا من الآن دولة عضوا فى اليونسكو التى أصبحت تضم 194 دولة عضوا.

أعلنت المديرة العامة لليونسكو، أودرى أزولاى اليوم ما يلى: «أصبحت عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليونسكو نافذة، فقد أصبحت مجددا بصورة رسمية دولة عضوا فى المنظمة» ورحبت بهذه العودة قائلة: «هو خبر ممتاز بالنسبة إلى اليونسكو التى سوف يزداد زخم حيويتها التى استعادتها فى السنوات الأخيرة، وسوف يصبح عملنا أكثر تأثيرا فى العالم».

اتصل وزير الخارجية الأمريكى الأحد الماضى هاتفيا بالمديرة العامة لليونسكو من أجل إعلامها بأنه وقَّع لتوه وثيقة قبول الولايات المتحدة الأمريكية للميثاق التأسيسى للمنظمة، وأنَّه تبقَّى إيداع الوثيقة رسميا لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهى جهة إيداع الميثاق التأسيسى لليونسكو، وقد أودعت هذه الوثيقة للتو.

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من تاريخ إيداع هذه الوثيقة الدولة العضو المائة والرابعة والتسعين فى اليونسكو. وقالت المديرة العامة فى هذا الصدد: «إنها لحظة تاريخية، أصبحت منظمتنا مرة أخرى تنحو نحو العالمية، وأود أيضا أن أشارك هذا النصر الذى حققته اليونسكو مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها لأنَّ هذا الخبر ممتاز بالنسبة إلى تعددية الأطراف بالمجمل، فالعمل الجماعى هو خيارنا الوحيد أمام تحديات هذا القرن».

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية شهر يونيو نيتها الانضمام مجددا إلى اليونسكو، مثنية على الطريقة التى خوَّلت المنظمة تحديث نفسها خلال السنوات الأخيرة. وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه من بين الأسباب التى دفعتها إلى العودة كان إطلاق المنظمة لمبادرات جديدة تتجاوب مع التحديات المعاصرة (الإطار العالمى لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى وبرامج حماية المحيطات)، وتنفيذ إصلاحات الإدارة التى زادت من فعالية المنظمة، وإجراء الوساطة التى خففت من حدة التوترات السياسية الداخلية ولا سيما فى الشرق الأوسط.

وقالت المديرة العامة: «إنه ثناء على السجل الحافل للمنظمة ورسم لملامح المستقبل. سوف تساعدنا عودة الولايات المتحدة الأمريكية والموارد الإضافية التى ترافقها على مواكبة كل شخص فى العالم بطريقة أفضل، من تلاميذ وطلاب وباحثين وأكاديميين وفنانين ومربين وصحفيين، أى جميع المعنيين بعملنا اليومى. وسوف تمتلك اليونسكو موارد إضافية لكى تكرس نفسها للعمل على أولويتَيها العامتين الاستراتيجيتين، وهما أفريقيا والمساواة بين الجنسين».